Синоптик Позднякова: с 20 апреля в Москву вернется зима

В Москву придет резкое похолодание. С 20 апреля столбики термометров в ночные часы опустятся до −2 градусов.
Со вторника, 21 апреля, температура воздуха ночью в Москве может понизиться до отрицательных значений. Синоптики предупреждают, что это не волна холода, а полноценное возвращение зимы. Распустившиеся почки и первые цветы могут быть безвозвратно уничтожены.
Днем едва ли будет теплее +6…+11 градусов. Это ниже климатической нормы почти на 4 градуса. 20 и 21 апреля не исключается мокрый снег.
— В ночное время может быть смешанная фаза — дождь с мелкой крупой или с мокрым снегом. В каком количестве пройдут осадки — сейчас сказать сложно. Осадки ожидаются в ночь на 20 и 21 апреля, — сказала aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
В начале недели будет холодно, ветрено, в утренние часы возможен гололед на дороге.
— По ночам в воскресенье и в понедельник возможны заморозки. Прогнозируется температура −1…+4 °С. И при таких температурах к дождю может подмешиваться и мокрый снег, — добавил в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Тем временем, Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за тумана, прогнозируемого на ночь и утро 18 апреля. Ожидаются дожди и усиление ветра. Температура в Москве составит 8−10 градусов. Заморозки и обильные осадки ожидаются 19−20 апреля, передает Царьград.