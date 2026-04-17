В Свердловскую область привезут сезонные фрукты и овощи из Китая

В перечне согласованной продукции — более 20 видов овощей и фруктов, включая манго, драгонфрукт, цитрусовые. Контракт на поставку с крупнейшим китайским предприятием заключила одна из региональных оптовых компаний. Переговоры велись на протяжении двух месяцев. В итоге удалось заключить сделку. Отмечается, что в дальнейшем свердловские власти планируют совместные с Китаем проекты в сфере логистики и строительства складов.