В Свердловскую область привезут сезонные фрукты и овощи из Китая

Сезонные овощи и фрукты из Китая поставят в магазины Свердловской области, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
В перечне согласованной продукции — более 20 видов овощей и фруктов, включая манго, драгонфрукт, цитрусовые. Контракт на поставку с крупнейшим китайским предприятием заключила одна из региональных оптовых компаний. Переговоры велись на протяжении двух месяцев. В итоге удалось заключить сделку. Отмечается, что в дальнейшем свердловские власти планируют совместные с Китаем проекты в сфере логистики и строительства складов.
«Данное сотрудничество направлено на расширение ассортимента сезонной продукции в свердловских магазинах и укрепление торгово-экономических связей», — сказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.