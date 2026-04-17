Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на все условия на переговорах с США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран готов пойти на все условия в ходе переговоров с США. По его словам, Тегеран проявляет полную уступчивость. Этим глава Белого дома поделился в ходе интервью с NewsNation.
Журналист спросил Трампа о текущих договорённостях между Вашингтоном и Тегераном. В ответ американский лидер сообщил, что представители Ирана согласились на всё.
Ранее Трамп объявил, что Белый дом рассчитывает заключить окончательное соглашение с Ираном уже на этих выходных. При этом источники Axios отмечают, что по некоторым важным вопросам между сторонами всё ещё остаются серьёзные разногласия, хотя прогресс в переговорах заметный.
Кроме того, Дональд Трамп заявил, что Тегеран якобы готов передать США весь запас высокообогащённого урана. При этом Вашингтон не будет выплачивать Ирану никаких денег за такую передачу.