Юрий Слюсарь представил отчет о работе правительства Ростовской области

Большое внимание в регионе уделяют медицине и демографии. На Дону обновляют больницы, развивают мобильные бригады врачей и помогают молодым специалистам с покупкой жилья. Для многодетных семей и студенток-матерей ввели новые льготы, включая выплаты по 100 тысяч рублей беременным. А на малышей, рожденных с января 2026 года, теперь выдают подарочный сертификат на 20 тысяч рублей.