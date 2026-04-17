Юрий Слюсарь представил отчет о работе правительства Ростовской области

Студенткам заплатят за рождение ребенка и выдадут электронные сертификаты на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Юрий Слюсарь представил отчет о работе правительства Ростовской области. Об этом сообщили на официальном сайте регионального правительства. Доклад прозвучал перед депутатами Законодательного собрания.

— Благополучие жителей региона выступает нашим безусловным приоритетом. Поэтому бюджет Ростовской области сохраняет социальную направленность. Более 70% расходов идет именно на эту сферу, — отметил Юрий Слюсарь.

Большое внимание в регионе уделяют медицине и демографии. На Дону обновляют больницы, развивают мобильные бригады врачей и помогают молодым специалистам с покупкой жилья. Для многодетных семей и студенток-матерей ввели новые льготы, включая выплаты по 100 тысяч рублей беременным. А на малышей, рожденных с января 2026 года, теперь выдают подарочный сертификат на 20 тысяч рублей.

Напомним, в Ростовской области сейчас действует 21 региональный проект. Работу ведут в рамках четырех крупных национальных программ. Все эти инициативы направлены на развитие активной жизни, помощь семьям, подготовку кадров и поддержку молодежи.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше