Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямой авиарейс свяжет Минск и Карелию с мая 2026 года

Из Минска в Карелию с мая и все лето будут летать самолеты.

Источник: Комсомольская правда

Прямой перелет между Беларусью и Республикой Карелия в России запустят уже в мае. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на белорусское Министерство транспорта и коммуникаций.

Рейсы будет выполнять российская авиакомпания «Северсталь». Первый самолет вылетит по маршруту Минск — Петрозаводск 3 мая. Полеты продлятся все лето — вплоть до 13 сентября.

По маршруту с периодичностью раз в неделю — по воскресеньям — будут летать самолеты Bombardier CRJ-200. В салоне — 50 мест. Перелет в одну сторону займет всего 1 час 40 минут. Стоимость билетов из Минска начинается от 494 рублей, из Петрозаводска — от 445, 5 рубля.

КОНКРЕТНО.

Что интересного в Карелии?

Это край удивительной дикой природы. Там есть все: скалы и горы, густые хвойные леса, водопады, острова и тысячи озер. Самыми популярными туристическими достопримечательностями являются следующие:

— горный парк «Рускеала» с мраморным каньоном, где невероятно красивая вода;

— остров Кижи с шедеврами старинного деревянного зодчества.

— Валаам — остров с древним монастырем;

— Ладожские шхеры с живописными скалистыми берегами;

— водопад Кивач;

— природный заповедник «Паанаярви» и древний вулкан Гирвас.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко сказал, во что ему трудно поверить.

А еще Лукашенко сказал, почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии.

Также рассказали, что белорус отсудил у перевозчика 35 тысяч рублей за смерть матери в автобусе.

Кроме того, опубликовали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше