Прямой авиарейс свяжет Минск и Карелию с мая 2026 года

Прямой перелет между Беларусью и Республикой Карелия в России запустят уже в мае. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на белорусское Министерство транспорта и коммуникаций.
Рейсы будет выполнять российская авиакомпания «Северсталь». Первый самолет вылетит по маршруту Минск — Петрозаводск 3 мая. Полеты продлятся все лето — вплоть до 13 сентября.
По маршруту с периодичностью раз в неделю — по воскресеньям — будут летать самолеты Bombardier CRJ-200. В салоне — 50 мест. Перелет в одну сторону займет всего 1 час 40 минут. Стоимость билетов из Минска начинается от 494 рублей, из Петрозаводска — от 445, 5 рубля.
КОНКРЕТНО.
Что интересного в Карелии?
Это край удивительной дикой природы. Там есть все: скалы и горы, густые хвойные леса, водопады, острова и тысячи озер. Самыми популярными туристическими достопримечательностями являются следующие:
— горный парк «Рускеала» с мраморным каньоном, где невероятно красивая вода;
— остров Кижи с шедеврами старинного деревянного зодчества.
— Валаам — остров с древним монастырем;
— Ладожские шхеры с живописными скалистыми берегами;
— водопад Кивач;
— природный заповедник «Паанаярви» и древний вулкан Гирвас.
