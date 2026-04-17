Фруктовый сад из яблонь разбили в Волгограде у школы-интерната

У школы-интерната № 2 в Дзержинском районе добровольцы, молодежь, воспитанники учебного учреждения и участники Экосовета Волгоградской областной Думы в ходе эколого-патриотической акции разбили фруктовый сад.
Высадку сотни яблонь на пустующей территории школы посвятили Году единства народов России и десятилетию Экосовета. Участники отметили, что регион относится к малолесистым местностям и такие акции имеют особое значение. В последующем планируется разбить такие же сады на территории других учреждений.
«Волгоградская область — многонациональный край, здесь в мире, согласии, взаимном уважении, одной семьей живут люди самых разных народностей. Закладывая сегодня этот фруктовый сад, мы создаем нечто большее, чем просто зеленую зону. Вы увидите плоды своего труда, своей заботы. И пусть сменяются поколения — они всегда будут помнить о событии, которое произошло сегодня. Эта традиция, которая рождается сейчас, объединит нас всех», — подчеркнула руководитель Экосовета Ирина Соловьева.
Заботиться о новых саженцах будут ученики школы-интерната и специалисты предприятия «Сады Придонья».
