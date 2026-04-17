Лукашенко высказался о сценарии нападения США на Россию

Соединенные Штаты не смогут навредить России при помощи своего оружия. Неспособность армии США к такому сопротивлению показал конфликт на Ближнем Востоке. С таким заявлением в пятницу, 17 апреля, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Соединенные Штаты не смогут навредить России при помощи своего оружия. Неспособность армии США к такому сопротивлению показал конфликт на Ближнем Востоке. С таким заявлением в пятницу, 17 апреля, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

— Ракеты быстрее закончатся, чем территория России, — коротко отметил он.

По словам белорусского лидера, США по своей мощи действительно супердержава, но все же не суперсила. Также Лукашенко не советует Вашингтону двигаться в сторону Китая.

— Американцы должны остановиться. И понимать, что, кроме интересов США… кроме ваших интересов, даже в Западном полушарии есть страны — а они есть, — у которых есть свои интересы, — пояснил Лукашенко.

В этом же интервью президент заявил, что в Соединенных Штатах Америки «нет прав человека». На этом фоне он вспомнил удар американской армии по женской школе в Иране — «независимой суверенной стране, которая расположена в десятках тысяч километров» от США.

До этого Александр Лукашенко выразил свое мнение о международных отношениях. По словам главы государства, его жизненный и профессиональный опыт помогает ему более объективно смотреть на диалоги с американской стороной.

