В Волгограде 17 апреля открыли речную круизную навигацию

Волгоградская область занимает важное место в системе круизного судоходства на Волге — благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в 2024—2025 годах финансирование получили 15 проектов на водных объектах региона, что способствует развитию инфраструктуры. Регион пользуется особой популярностью у туристов: в 2025 году его посетили порядка 2,1 млн человек (на 10% больше, чем годом ранее). Гостям доступны 334 маршрута, работа ведется в соответствии с целями нацпроекта.