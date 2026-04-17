В Саратове приступили к ремонту транзитных дорог

Специалисты начали ремонтировать транзитные дороги в Саратове. Работы идут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
Дорожники приведут в порядок 17,5 километра маршрутов. Один из самых протяженных объектов — дорога по улице Соколовой. В этом году там обновят 2 участка общей протяженностью 3,4 километра.
Кроме того, мастера уже начали работы по фрезерованию старого покрытия по Ново-Астраханскому шоссе (на участке от улицы Крымской до Маркина). Работы ведутся в ночное время, чтобы не создавать неудобств жителям днем.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.