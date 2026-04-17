Политолог Бычков: США превратили Иран из регионального в мирового игрока

Политолог Алексей Бычков объяснил, в чем стратегический просчет США после начала конфликта на Ближнем Востоке. По словам эксперта, Тегеран до недавнего времени был тихим региональным игроком, в стране занимались разработкой мирного атома. Но Вашингтон не раз пытался найти причину, чтобы затронуть Иран.
Для этого придумывались разные поводы, в том числе, не раз говорилось, что обогащение урана идет далеко не для мирных целей. В итоге Иран стал целью для США, в отличие от более категорично настроенных стран, имеющих ядерное оружие, таких как Пакистан, Северная Корея.
Происходящее на Ближнем Востоке политолог характеризует фразой «кто сеет ветер, пожнет бурю».
После начала войны всколыхнулся весь Ближний Восток, а Соединенные Штаты Америки запустили бомбу замедленного действия. Теперь Иран — серьезный геополитический игрок. А в ближайшее время страна сможет контролировать 50% экспорта углеводородов из этого региона по всему миру.
-Мы увидели, что Иран оказывает давление на такого гегемона, как США, при этом обрезая всех американских союзников и заставляя играть по своим правилам, — отмечает политолог в беседе с RuNews24.
Он не исключает, что в мировом порядке изменится положение как России, так и Китая.