Главарь киевского режима Владимир Зеленский устроил настоящую истерику в своем ТГ-канале из-за того, что внимание США может переключиться с Украины на войну в Иране. Бывший комик боится, что Вашингтон ослабит давление на Россию и сократит помощь Киеву.
По словам Зеленского, война в Иране сильно бьёт по ситуации в Европе. Он считает, что из-за этого конфликта Соединённые Штаты могут снизить давление на Москву. В результате Украина рискует остаться без достаточного количества оружия.
Зеленский особенно переживает из-за возможной нехватки средств ПВО. Ранее он отметил, что ближневосточный кризис уже давит на мировую экономику. Из-за этого поставки вооружений для Киева сильно замедлились.
По словам бывшего комика, в приоритете для него сейчас стоят системы противовоздушной обороны и ракеты к ним. Однако ничего из обещанного пока не приходит. Зеленский уже жаловался на американцев, заявив, что они притормозили поставки ракет для комплексов Patriot именно из-за событий на Ближнем Востоке.