Эрдоган: Турция усиливает попытки активизации переговоров по Украине

Турция активно работает над запуском переговоров по Украине и уже усилила контакты с обеими сторонами конфликта. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган встретился с президентом Молдавии Майей Санду в Анталье. Встреча прошла в рамках Дипломатического форума. Лидеры обсудили отношения между Турцией и Молдавией, а также ситуацию в регионе.
Отдельно Эрдоган отметил, что Турция прилагает все усилия, чтобы возобновить переговорный процесс и остановить конфликт между Украиной и Россией. Он сообщил, что Анкара уже заметно увеличила контакты со сторонами конфликта ради достижения прочного мира.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что во время её встречи с Эрдоганом они подробно говорили о возможности возобновления переговоров по Украине. Турецкий президент предложил провести такие переговоры в Стамбуле.