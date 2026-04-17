Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган: Турция усиливает попытки активизации переговоров по Украине

Эрдоган заявил, что Турция начала активные контакты со сторонами конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Турция активно работает над запуском переговоров по Украине и уже усилила контакты с обеими сторонами конфликта. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган встретился с президентом Молдавии Майей Санду в Анталье. Встреча прошла в рамках Дипломатического форума. Лидеры обсудили отношения между Турцией и Молдавией, а также ситуацию в регионе.

Отдельно Эрдоган отметил, что Турция прилагает все усилия, чтобы возобновить переговорный процесс и остановить конфликт между Украиной и Россией. Он сообщил, что Анкара уже заметно увеличила контакты со сторонами конфликта ради достижения прочного мира.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что во время её встречи с Эрдоганом они подробно говорили о возможности возобновления переговоров по Украине. Турецкий президент предложил провести такие переговоры в Стамбуле.

