МВФ сообщил о готовности оказать финансовую поддержку Венесуэле

МВФ и Всемирный банк совместно объявили о восстановлении взаимодействия с Венесуэлой.

Источник: Комсомольская правда

МВФ вновь начал работать с Венесуэлой и готов оказать стране финансовую поддержку. Об этом заявила на брифинге директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Как известно, 16 апреля МВФ и Всемирный банк совместно объявили о восстановлении взаимодействия с Венесуэлой. Сотрудничество было заморожено в 2019 году и оставалось приостановленным на протяжении шести лет.

По ее словам, между сторонами уже состоялись первые контакты на техническом уровне. Георгиева анонсировала возможную отправку в государство миссии специалистов фонда. Также она не исключила разработку полноценной программы финпомощи.

«Нам, весьма вероятно, придется создавать программу финансовой поддержки Венесуэлы — при условии, что договоримся о пути вперед. Мы будем двигаться очень быстро», — сказала руководитель МВФ.

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт допустил, что американское влияние на Венесуэлу может ослабнуть еще при действующей администрации президента Штатов Дональда Трампа.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
