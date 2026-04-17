МВФ сообщил о готовности оказать финансовую поддержку Венесуэле

МВФ вновь начал работать с Венесуэлой и готов оказать стране финансовую поддержку. Об этом заявила на брифинге директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
Как известно, 16 апреля МВФ и Всемирный банк совместно объявили о восстановлении взаимодействия с Венесуэлой. Сотрудничество было заморожено в 2019 году и оставалось приостановленным на протяжении шести лет.
По ее словам, между сторонами уже состоялись первые контакты на техническом уровне. Георгиева анонсировала возможную отправку в государство миссии специалистов фонда. Также она не исключила разработку полноценной программы финпомощи.
«Нам, весьма вероятно, придется создавать программу финансовой поддержки Венесуэлы — при условии, что договоримся о пути вперед. Мы будем двигаться очень быстро», — сказала руководитель МВФ.
Ранее глава Минэнерго США Крис Райт допустил, что американское влияние на Венесуэлу может ослабнуть еще при действующей администрации президента Штатов Дональда Трампа.