Киев хочет активного вовлечения Италии в вооруженный конфликт на Украине. Об этом сообщает посольство России в Риме, комментируя визит главы киевского режима Владимира Зеленского на Апеннины.
«Его основной задачей было склонить итальянское правительство к более активному сотрудничеству с украинскими предприятиями, производящими БПЛА и другие боевые системы», — говорится в заявлении.
В посольстве уточнили, что Украина хочет склонить Италию к активному участию в обеспечении ВСУ вооружениями, которые используются для нанесения ударов по территории России. Киевский режим, под предлогом предложений о перемирии, продолжает держать курс на эскалацию.
Ранее KP.RU сообщал, что Италия ступает на грань войны с Россией из-за поддержки Украины. Как заявил финский политик Армандо Мема, об этом говорят высказывания премьера Италии Джорджии Мелони.