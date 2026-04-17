Посольство РФ: Украина стремится к активному вовлечению Италии в конфликт

Украина хочет вовлечь Италию и ее предприятия в конфликт с целью обеспечения ВСУ вооружениями.

Источник: Комсомольская правда

Киев хочет активного вовлечения Италии в вооруженный конфликт на Украине. Об этом сообщает посольство России в Риме, комментируя визит главы киевского режима Владимира Зеленского на Апеннины.

«Его основной задачей было склонить итальянское правительство к более активному сотрудничеству с украинскими предприятиями, производящими БПЛА и другие боевые системы», — говорится в заявлении.

В посольстве уточнили, что Украина хочет склонить Италию к активному участию в обеспечении ВСУ вооружениями, которые используются для нанесения ударов по территории России. Киевский режим, под предлогом предложений о перемирии, продолжает держать курс на эскалацию.

Ранее KP.RU сообщал, что Италия ступает на грань войны с Россией из-за поддержки Украины. Как заявил финский политик Армандо Мема, об этом говорят высказывания премьера Италии Джорджии Мелони.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше