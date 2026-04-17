Власти объяснили, почему проход по набережной Трибуца перегорожен строительным забором

По словам Елены Дятловой, перегорожена «потенциальная опасная зона».

В Калининграде сквозной проход по набережной Трибуца перегородили строительным забором в районе высотного дома 68/70. Зачем это было сделано, журналистам в пятницу, 17 апреля, рассказала глава администрации города Елена Дятлова. По ее словам, строительный забор на набережной не уберут до окончания демонтажа «падающего дома» № 70 на Московском проспекте.

«Решением комиссии была определена потенциальная опасная зона, которая должна быть огорожена и на которую мы должны прекратить доступ наших жителей, — пояснила Дятлова. — Там полностью перекрывается набережная Трибуца в проекции 68-го и 70-го домов, а также частично будет перекрыта пешеходная часть Московского проспекта. Останется пешеходный проход и посадка-высадка пассажиров, но большая часть пешеходной зоны будет перекрыта».

Напомним, что вечером 7 апреля глава администрации Елена Дятлова сообщила в своих соцсетях, что жителей дома № 68 на Московском проспекте также начинают расселять. Это соседнее с падающим домом № 70 здание, связанное с ним балконными галереями.

