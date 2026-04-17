Губернатор Юрий Слюсарь поздравил с юбилеем легендарный казачий ансамбль

Губернатор Ростовской области вручил награды артистам знаменитого казачьего ансамбля.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Юрий Слюсарь поздравил с юбилеем легендарный казачий ансамбль. Такая информация появилась на официальном сайте регионального правительства. Творческий коллектив имени Анатолия Квасова отметил свое 90-летие.

Глава региона поблагодарил артистов за бережное отношение к традициям родного края. Он вручил областные награды лучшим мастерам хора, балета и оркестра. Особо отметили позицию коллектива, который регулярно выступает в госпиталях и дает концерты в новых регионах.

— Это не просто дата, это история сохранения духовного достояния донского казачества. Глядя на ваш коллектив, мы видим, что на Дону живы вековые устои и непреходящие ценности. Это мужество, вера, честь и любовь к Родине, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Напомним, с прошлого года этот казачий ансамбль официально включен в число ведущих творческих коллективов всей страны. Теперь артисты будут получать специальный президентский грант на дальнейшее развитие.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше