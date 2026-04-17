В Светлом и Приморске отметили 81-годовщину штурма Циммербуде и Фишхаузена

В апреле 1945 года советские войска вели наступление на этом направлении. 15 апреля части 13-го и 90-го стрелковых корпусов вышли к подступам к нынешнему Светлому, а уже к полудню 16 апреля город был полностью занят. Поддержку наступающим с воды оказывали бронекатера.