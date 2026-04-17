Малышка в боди от Маршалла": Эминем во второй раз стал дедушкой

53-летний рэпер Эминем (настоящее имя Маршалл Мазерс) снова дедушка. Его старшая приемная дочь, 31-летняя Алайна Скотт, родила первенца — девочку. Поклонники обратили внимание не только на редкое имя малышки, но и на пасхалку в ее вязаном наряде, которая явно отсылает к культовым текстам **деда**. «Мое сердце вне моего тела. Она — все и даже больше. Скотти Мари Меллер родилась 14.04.26. Скотти — в честь моих “сестер Скотт”. Моему мужу: спасибо тебе за самый большой подарок в моей жизни», — подписала Алайна пост в соцсетях. На первых снимках новорожденная запечатлена в вязаном боди с ее именем. Однако фанаты разглядели на ползунках крошечный логотип в виде диктофона — точь-в-точь как на обложке The Marshall Mathers LP. Источники подтвердили: боди сделано по эскизу Эминема — дед лично следил, чтобы пряжа была гипоаллергенной. Алайна Скотт (которую Эминем удочерил в начале 2000-х) живет в Мичигане с мужем-айтишником. Пара поженилась два года назад. По словам инсайдеров, на церемонии Эминем «просто стоял в углу с улыбкой и платком, а потом прочитал импровизированный рэп вместо тоста».Эминем взял опеку над 9-летней Алайной в 2002 году, после того как ее биологический отец был лишен прав. В Mockingbird он клялся защищать ее так же, как родную дочь Хейли. В отличие от Хейли, Алайна ведет закрытый образ жизни, и это ее первое публичное семейное фото за 15 лет. Имя «Скотти Мари» — отсылка к девичьей фамилии матери Ким, с которой у рэпера были сложные, но теплые отношения после развода. Говорят, дед уже перевел внучке $1 млн в образовательный фонд и подарил золотую цепочку с кулоном-дверью от дома на 8 Mile.