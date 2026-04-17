«Александр Невский» отправился в первый круиз из Волгограда в Саратов

Первый речной круиз в этом году стартовал в Волгограде. От причала речпорта сегодня, 17 апреля, отправился теплоход «Александр Невский» по маршруту «Волгоград — Саратов-Волгоград». На борту — более 100 пассажиров. Затем теплоход возьмет курс на Самару. В течение сезона «Александр Невский» совершит 28 круизов. К слову, Волгоградская область первая среди российских регионов открыла речную круизную навигацию.