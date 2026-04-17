«Салават Юлаев» из Уфы празднично закрыл игровой сезон

Все подробности в фоторепортаже информационного агентства «Башинформ».

17

Сегодня хоккейный клуб «Салават Юлаев» закрыл сезон. Хоккеисты из Уфы считают, что их главная поддержка — болельщики. Именно рёв и волна «зелёных» гонит любимую башкирскую команду к победам. Поэтому фанаты окунулись с праздничную феерию коньков, льда и воли к победе.

Да, из плей-офф «Салават» вылетел. Однако, уфимский коллектив проиграли бой, но не битву.

Уфимцы противостояли, причём очень достойно, обладателю Кубка Гагарина-2025 — «Локомотиву» из Ярославля. И это при том, что в прошлом году дружину Виктора Козлова покинули Александр Хмелевский, Нэйтан Тодд, Скотт Уилсон и другие игроки. Но именно Виктор Николаевич и его тренерский штаб дали возможность молодым хоккеистам проявить себя на льду, у него это получилось — «Салавату Юлаеву» стыдиться не за что. Так что, всё ещё впереди. Именно об этом прозвучало под сводами «Уфа-Арены» на закрытии очередного сезона Континентальной Хоккейной Лиги.

Тут слова излишни.

Все эмоции в фоторепортаже фотографа «Башинформа» Валерия Шахова.

Кстати, как надо забивать образцовый и красивый гол в ворота соперника, показал главный тренер «Салавата Юлаева» — Виктор Козлов.