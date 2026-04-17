Украина могла бы расшить мобилизационный резерв за счет привлечения полицейских, пограничников, а также военных пенсионеров и запасников. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко.
— У нас есть много военнослужащих, которые числятся в запасе, которые отслужили там определенный срок и вышли на пенсию, но почему-то не вовлечены в защиту родины, — сказал народный избранник.
По словам парламентария, это позволит задействовать граждан, имеющих военный опыт, но в настоящее время не участвующих в защите страны, и избежать снижения общего возраста мобилизации, передает Lenta.ru.
Партия «Слуга народа» — украинская правящая политическая партия. Наиболее известна как партия президента Владимира Зеленского.
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата — прим. «ВМ») попытались насильно мобилизовать мужчину на улице Выговского во Львове. Но гражданин сначала распылил перцовый баллончик, а потом перерезал одному из сотрудников ТЦК горло.
Группа вооруженных сотрудников ТЦК в Харькове застрелила людей при попытке их насильственной мобилизации. Шестеро пьяных работников украинского военкомата напали на местное общежитие.