Продюсер Рудченко назвал самых востребованных артистов в России

Самым востребованным и высокооплачиваемым артистом в России оказался певец Григорий Лепс. Об этом рассказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Самым востребованным и высокооплачиваемым артистом в России оказался певец Григорий Лепс. Об этом рассказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Кроме того, в список самых востребованных певцов эксперт включил Филиппа Киркорова, Василия Вакуленко, более известного как Баста, Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, и Олега Газманова.

Среди представительниц женского пола Рудченко отметил певиц Надежду Кадышеву, Юлию Зиверт и Анну Asti, передает News.ru.

По информации СМИ, Григорий Лепс заработал почти 300 миллионов рублей на своем бизнесе в 2024 году. Утверждается, что в этот период продюсерский центр артиста принес ему 164 миллиона рублей. Ресторанная компания «Пить» добавила 50 миллионов, а ювелирный дом Gregory Leps Jewelry — еще 44 миллиона.

Ранее Telegram-канал Mash раскрыл детали райдера Григория Лепса. По его информации, среди запросов артиста присутствуют авиабилеты, пятизвездочный отель, а также люксовые автомобили с молчаливым водителем и возможностью курить в салоне. При этом гонорар певца составляет 15 миллионов рублей.