Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тысячу раз простите»: Пашинян попал в скандал, сравнив избирателей с животными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в центре скандала после эмоционального высказывания в парламенте. Во время обсуждения возможных итогов предстоящих выборов он сравнил потенциальных избирателей оппозиционных партий с «бестолковой толпой», используя выражение «собаки и волки», что переводится как «кто попало» или «сброд».

Пашинян выразил сомнение, что партии «Сильная Армения», «Армения» и «Процветающая Армения» смогут пройти в парламент. Он заявил, что это означало бы, что в Армении слишком много «собак и волков», готовых за них проголосовать. Это высказывание вызвало бурную негативную реакцию в социальных сетях, где пользователи обвинили премьера в оскорблении граждан.

— Простите, тысячу раз простите. Это будет означать, что я допускаю мысль, что в Республике Армения есть столько «собак и волков», что они могут проголосовать за них, — передают слова Пашиняна «Вести».

Недавно Пашинян спустился в метрополитен и поругался с женщиной, которая обвинила политика в сдаче Нагорного Карабаха. Их диалог в поезде прошел на повышенных тонах. Позже премьер принес собеседнице свои извинения.

