«Тысячу раз простите»: Пашинян попал в скандал, сравнив избирателей с животными

Пашинян выразил сомнение, что партии «Сильная Армения», «Армения» и «Процветающая Армения» смогут пройти в парламент. Он заявил, что это означало бы, что в Армении слишком много «собак и волков», готовых за них проголосовать. Это высказывание вызвало бурную негативную реакцию в социальных сетях, где пользователи обвинили премьера в оскорблении граждан.