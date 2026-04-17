Умер Борис Голощапов, актер из сериала «Адвокат» и голос дубляжа из «Наруто»

Умер заслуженный артист России Борис Голощапов, более известный по сериалу «Адвокат» и фильму «Горячая точка». Ему было 76 лет. Об этом aif.ru рассказали в Воронежском камерном театре.
По имеющимся данным, артист скончался 15 апреля. Он долгое время пытался бороться с онкологическим заболеванием. Как сообщили его коллеги, в последние годы Голощапов предпочитал проводить свободное время в одиночестве. Для этого он ездил в свой небольшой дом в Радчино, где проживал с осени до весны.
«Прощание пройдет 18 апреля в 9.00 у храма в честь иконы Божией Матери “Взыскание погибших” рядом с Коминтерновским кладбищем», — сообщили в театре.
Борис Голощапов был известен широкой аудитории по ролям в сериале «Адвокат», а также фильмах «Икорный барон» и «Горячая точка». Отдельное место в его творческой работе занял дубляж японской анимации. Его голосом говорят персонажи культовых аниме «Наруто», «Принцесса Мононоке», «Евангелион» и «Берсерк».
