Воспитатели Калининградской области смогут получить жилищный сертификат до 2,5 млн рублей

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал постановление, расширяющее программу жилищных сертификатов для педагогов. Теперь единовременную выплату на приобретение жилья смогут получить воспитатели, работающие в государственных и муниципальных образовательных организациях региона. Кроме того, расширен перечень получателей среди учителей: теперь преподаватели всех общеобразовательных предметов могут претендовать…

Источник: Янтарный край

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал постановление, расширяющее программу жилищных сертификатов для педагогов. Теперь единовременную выплату на приобретение жилья смогут получить воспитатели, работающие в государственных и муниципальных образовательных организациях региона.

Кроме того, расширен перечень получателей среди учителей: теперь преподаватели всех общеобразовательных предметов могут претендовать на эту меру поддержки (ранее список был ограничен).

«О необходимости расширения перечня говорили с педагогами на личных встречах, такие предложения поступали и в соцсетях. Запросы отработали. Теперь ещё больше учителей и воспитателей смогут улучшить жилищные условия, что повысит престиж профессии и станет дополнительной мотивацией для специалистов», — подчеркнул Беспрозванных.

Педагоги в возрасте до 45 лет включительно на дату подачи заявления. Важное условие — стаж не менее трёх лет в должности учителя или воспитателя в той организации, от которой подаются документы. Выплата целевая. Сертификат можно использовать на покупку нового или вторичного жилья, оплату договора долевого строительства на территории области, уплату первоначального взноса по ипотеке, а также на ремонтные работы в приобретённом жилье.

Размер выплаты — до 2,5 млн рублей. С января 2025 года с повышенной суммой сертификаты получили 66 учителей.