Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное обращение криптовалюты, в том числе в отношении незаконных посредников.
Сейчас выпуск и оборот цифровой валюты в России регулируется положениями федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса.
Проект закона подготовлен «в рамках комплексного регулирования сферы обращения цифровой валюты для обеспечения прозрачности рынка цифровой валюты, а также с целью минимизации рисков финансовых преступлений и с учетом необходимости пресечения угроз, возникающих вследствие неконтролируемого оборота цифровой валюты».
«В соответствии с проектируемой статьей 1717 предлагается ввести уголовную ответственность за осуществление деятельности по организации обращения цифровой валюты без регистрации 0037822-УЧ-2026 (7.1) или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно», — говорится в пояснительной записке.
Под уголовную ответственность будут подпадать услуги посредника по учету (хранению) цифровой валюты, сделкам купли-продажи, обмену и переводу без соответствующей лицензии Банка России.
В качестве наказания предусмотрены штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или «в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет», принудительные работы на срок до четырех лет либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или «в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового».
«Кроме того, частью 2 проектируемой статьи 1717 предлагается установить квалифицированный состав преступления: то же деяние, совершенное организованной группой или сопряженное с причинением ущерба либо с извлечением дохода в особо крупном размере, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового», — следует из записки.
Крупным ущербом или доходом будет считаться сумма, превышающая 3,5 млн руб., а особо крупным — 13,5 млн руб.
Расследовать уголовные дела будут следователи Следственного комитета и органов Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Однако Верховный суд (ВС) не поддержал законопроект в нынешней редакции, следует из отзыва суда, содержащегося в пакете документов к проекту. ВС обратил внимание на отсутствие в пояснительной записке «мотивированного обоснования» целесообразности уголовного наказания за незаконный оборот цифровых валют.
«По смыслу указанных проектов федеральных законов проектная ст. 1716 УК РФ будет выступать в качестве специальной нормы по отношению к ст. 171 УК РФ, которой в числе иного установлена ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Однако вопрос о недостаточности ответственности, предусмотренной общей нормой, в пояснительной записке не затрагивается», — указал суд.
Там отметили, что проектная статья сформулирована «как бланкетная», ее применение невозможно в отрыве от установленных правил. Верховный суд пояснил, что проект федерального закона «О цифровой валюте и цифровых правах», касающийся регулирования оборота цифровых валют, находится еще на стадии разработки и до принятия соответствующего закона «представленная инициатива видится преждевременной».
Суд обратил внимание и на то, что в законопроекте отсутствуют положения об освобождении от уголовной ответственности в случае возмещения ущерба, поскольку ответственность предусматривается за преступления в сфере экономической деятельности.
В конце марта правительство внесло в Думу законопроект об уголовном наказании за незаконные майнинг криптовалюты и услуги оператора майнинговой инфраструктуры.
Если из-за незаконного майнинга причинен крупный ущерб (от 3,5 млн руб.), виновному будут грозить штраф до 1,5 млн руб., обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет.
В случае ущерба в особо крупном размере (от 13,5 млн руб.) или совершения преступления организованной группой предусмотрены штраф до 2,5 млн руб., принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до пяти лет.
Майнингом в России могут заниматься около 50 тыс. физических и юридических лиц, однако в реестр включены лишь 1489 субъектов (609 юрлиц и 880 индивидуальных предпринимателей), пояснили авторы, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Оставайтесь на связи с РБК в Max.