Более 80 работодателей Калининградской области предложили 3,5 тысячи рабочих мест на ярмарке трудоустройства

17 апреля во всех регионах России прошёл региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России.

Источник: KaliningradToday

Время возможностей«(входит в нацпроект “Кадры”). В Калининградской области площадки работали в Калининграде, Черняховске и Советске.

Более 80 организаций (включая 20 колледжей и вузов) представили свыше 700 вакансий — это 3,5 тысячи рабочих мест в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и других отраслях. Среди крупнейших работодателей: «РЖД», «Водоканал», «Первый хлебозавод», Калининградский зоопарк, «Калининград-ГорТранс», «Автотор», «Калининградский янтарный комбинат», БФУ им. И. Канта, МЧС, «Евроритейл», «Ростелеком».

Три площадки посетили больше 6 тысяч человек. Зампред правительства — министр социальной политики Анжелика Майстер отметила: «Ярмарка — платформа для прямого общения работодателей и соискателей, колледжей, вузов и молодёжи. Всё больше организаций понимают, что это эффективный инструмент подбора персонала и возможность повысить узнаваемость бренда».

