Британец попытался изнасиловать стюардессу прямо во время полета

Во время рейса из Великобритании в Ирландию один из пассажиров прямо на борту самолета попытался изнасиловать стюардессу. Об этом пишет таблоид Daily Mail.
Инцидент произошел в прошлом году на борту самолета компании Ryanair, однако слушание в суде состоялось недавно.
31-летний Аарон Брэди накануне полета выпил со своей девушкой пять бутылок вина. Летели они тоже вместе и даже на борту продолжали пить.
В состоянии алкогольного опьянения мужчина подошел к стюардессе и начал к ней приставать. Девушка оттолкнула его, но после он начал трогать ее, поцеловал в щеку, а затем схватил за голову и притянул к своему паху. В итоге стюардессе удалось вырваться и быстро сообщить на землю о произошедшем.
В аэропорту назначения мужчину уже ждал отряд полицейских, которые его арестовали. В суде Брэди заявил, что не помнит о произошедшем. Он принес извинения пострадавшей и обязался выплатить пять тысяч евро. Еще одно слушание отложили до конца июня, при этом мужчине запретили летать авиакомпанией, в которой работала девушка, говорится в материале.
