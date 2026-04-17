«Это было крупнейшей ошибкой»: в Европе признали главный просчёт в отношениях с Россией

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар назвала прекращение прямого диалога с Россией крупнейшей ошибкой Европейского союза. По её словам, Европа сама себя наказала, отказавшись от общения с Москвой после начала конфликта на Украине. Об этом она заявила на Анталийском дипломатическом форуме.
«Мы поддерживаем Украину, но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией. Сейчас США ведут переговоры, и Европа вынуждена просить, чтобы ее допустили к участию», — уточнила политик.
Словенский лидер выразила сомнение, что Вашингтон в первую очередь будет учитывать интересы европейских стран при урегулировании украинского конфликта. По её мнению, Европа оказалась в невыгодном положении и теперь вынуждена догонять события.
В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от нормальных отношений с Европой. Глава государства добавил, что нынешний кризис в отношениях между Москвой и европейскими странами возник не по вине российской стороны.