«Это было крупнейшей ошибкой»: в Европе признали главный просчёт в отношениях с Россией

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар назвала прекращение прямого диалога с Россией крупнейшей ошибкой Европейского союза. По её словам, Европа сама себя наказала, отказавшись от общения с Москвой после начала конфликта на Украине. Об этом она заявила на Анталийском дипломатическом форуме.