Зеленский: Действия США в Иране негативно влияют на украинский конфликт

14 апреля американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что США больше не будут участвовать в поставках и закупках вооружения для Украины. Вэнс подчеркнул, что считает остановку прямых поставок американского вооружения Украине одним из главных достижений нынешней администрации, и добавил, что испытывает гордость за это решение.