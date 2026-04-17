Зеленский: Действия США в Иране негативно влияют на украинский конфликт

Действия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке негативно влияют на украинский конфликт. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

— Война в Иране негативно влияет на ситуацию в Европе из-за войны России против Украины, — заявил украинский лидер в своих социальных сетях.

Зеленский обеспокоен тем, что происходящее приведет к нехватке оружия для украинской армии. По его словам, в особенности это касается средств противовоздушной обороны, передает Lenta.ru.

До этого Зеленский пожаловался, что у спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера, которые являются основой переговорной группы Вашингтона, нет времени на Украину.

Зеленский также уже отмечал, что из-за военного конфликта на Ближнем Востоке у Киева наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что «хуже некуда».

14 апреля американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что США больше не будут участвовать в поставках и закупках вооружения для Украины. Вэнс подчеркнул, что считает остановку прямых поставок американского вооружения Украине одним из главных достижений нынешней администрации, и добавил, что испытывает гордость за это решение.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше