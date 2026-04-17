Алексей Исаков уверен, что в четвертьфинале «Торпедо» получило ценный опыт

«Магнитогорцы в этой серии были, по итогу, сильнее. Для нашей команды сезон закончен. Но я считаю, что мы можем занести его себе в актив, — отметил главный тренер “Торпедо”. — Встретившись с “Металлургом”, показать достаточно качественный хоккей, с одной стороны, было непросто. С другой стороны, мы смогли создать сопернику определённые проблемы. В то же время хочу сказать, что наши парни, сто процентов, в этой серии выросли — как хоккеисты, как личности. Ведь именно на высоком уровне, при таком давлении, становятся стабильнее, сильнее. В принципе, многие моменты у нас получились, но имеем такой результат. Всё честно, “Металлург” идёт дальше».