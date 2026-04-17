«Поручил предостеречь»: Зеленский пригрозил Лукашенко похищением

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 апреля, заявил о том, что Россия якобы собирается втянуть Белоруссию в военный конфликт. Он предостерег своего коллегу из Белоруссии Александра Лукашенко от «ошибок», напомнив о судьбе похищенного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
— В приграничье Беларуси происходит развитие дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия в очередной раз будет пробовать втянуть в свою войну Беларусь. Поручил соответствующими каналами предостеречь фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость, — передает слова Зеленского Газета.Ru.
Сам Лукашенко ранее назвал заявления Украины о том, что ракетный комплекс «Орешник» на территории республики следует считать законной целью, «глупостью». Он отметил, что у Белоруссии есть средства противодействия любой угрозе, поэтому важно подходить к вопросам безопасности с осторожностью и без провокаций.
Еще в конце декабря глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил Лукашенко о ходе заступления комплекса «Орешник» на боевое дежурство. Он подчеркнул, что подробно проинформировал президента по всем интересующим его вопросам. Сам президент уточнил, что в Белоруссии разместят не более десяти комплексов «Орешник» — это максимальное количество.