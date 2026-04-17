«Поручил предостеречь»: Зеленский пригрозил Лукашенко похищением

Еще в конце декабря глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил Лукашенко о ходе заступления комплекса «Орешник» на боевое дежурство. Он подчеркнул, что подробно проинформировал президента по всем интересующим его вопросам. Сам президент уточнил, что в Белоруссии разместят не более десяти комплексов «Орешник» — это максимальное количество.