Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Поручил предостеречь»: Зеленский пригрозил Лукашенко похищением

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 апреля, заявил о том, что Россия якобы собирается втянуть Белоруссию в военный конфликт. Он предостерег своего коллегу из Белоруссии Александра Лукашенко от «ошибок», напомнив о судьбе похищенного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

— В приграничье Беларуси происходит развитие дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия в очередной раз будет пробовать втянуть в свою войну Беларусь. Поручил соответствующими каналами предостеречь фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость, — передает слова Зеленского Газета.Ru.

Сам Лукашенко ранее назвал заявления Украины о том, что ракетный комплекс «Орешник» на территории республики следует считать законной целью, «глупостью». Он отметил, что у Белоруссии есть средства противодействия любой угрозе, поэтому важно подходить к вопросам безопасности с осторожностью и без провокаций.

Еще в конце декабря глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил Лукашенко о ходе заступления комплекса «Орешник» на боевое дежурство. Он подчеркнул, что подробно проинформировал президента по всем интересующим его вопросам. Сам президент уточнил, что в Белоруссии разместят не более десяти комплексов «Орешник» — это максимальное количество.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше