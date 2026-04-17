Жителей Москвы предупредили о резком похолодании 18 апреля

Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что в субботу Москву ожидает резкое похолодание, сообщает РИА «Новости».
Температура воздуха опустится ниже климатической нормы. Днем ожидается от 8 до 10 выше нуля, сказала метеоролог. Как ожидается, погода будет облачной с дождями.
Холодным воздух будет оставаться до среды, предполагают синоптики.
Как рассказала Макарова, причиной холодной погоды станет циклон.
Читайте материал «Москвичей предупредили о снежной “крупе” и холоде».
