Напомним, что Фредерик Вансина признал, что поддержка Киева со стороны ЕС на самом деле затягивает конфликт и оборачивается Украине огромными человеческими потерями. Кроме того, начальник штаба призвал жителей Евросоюза готовиться к серьезным финансовым жертвам якобы из-за угрозы со стороны России. Он отметил, что у Европы есть несколько лет благодаря крови украинцев.