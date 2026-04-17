«Это чудовищно»: на Западе осудили слова Генштаба Бельгии об Украине

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко раскритиковал заявление начальника вооруженных сил Бельгии Фредерика Вансины. Тот открыто сказал, что Евросоюз продолжает помогать Украине, хотя это стоит украинцам большой крови.
«Это чудовищно во многих отношениях, и все нюансы просто не поддаются объяснению. Бесчувственное пренебрежение к человеческой жизни поражает», — уточнил аналитик в соцсети X.
Кошкович считает, что европейцам сейчас стоит серьезно задуматься. В частности, им нужно представить, как на эти слова отреагирует российский президент Владимир Путин.
Напомним, что Фредерик Вансина признал, что поддержка Киева со стороны ЕС на самом деле затягивает конфликт и оборачивается Украине огромными человеческими потерями. Кроме того, начальник штаба призвал жителей Евросоюза готовиться к серьезным финансовым жертвам якобы из-за угрозы со стороны России. Он отметил, что у Европы есть несколько лет благодаря крови украинцев.