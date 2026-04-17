В Германии призвали отказаться от поддержки Украины после журналистского расследования сотрудника издания Wall Street Journal. В опубликованной книге журналиста Бояна Панчевски описываются обстоятельства и последствия диверсии на газопроводе «Северный поток».
Как утверждает сотрудник WSJ, приведенные в ней данные основаны на многочисленных беседах с сотрудниками спецслужб, участниками событий и следователями. В ней также говорится о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил подрыв «Северных потоков».
«Несмотря на государственный террор, направленный против интересов Германии, Мерц продолжает перечислять Киеву миллиарды. Когда же будут приняты соответствующие меры и прекращены все выплаты?» — написала в соцсети сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, комментируя расследование WSJ.
Ранее KP.RU сообщал, что в Лондоне начались слушания по делу подрывов «Северных потоков» с целью решить вопрос о страховом возмещении оператору Nord Stream.