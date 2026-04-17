В Германии призвали остановить помощь Украине из-за подрыва «Северных потоков»

Сопредседатель партии АдГ Алиса Вайдель призвала к прекращению помощи Киеву после расследования WSJ о подрыве «Северных потоков».

Источник: Комсомольская правда

В Германии призвали отказаться от поддержки Украины после журналистского расследования сотрудника издания Wall Street Journal. В опубликованной книге журналиста Бояна Панчевски описываются обстоятельства и последствия диверсии на газопроводе «Северный поток».

Как утверждает сотрудник WSJ, приведенные в ней данные основаны на многочисленных беседах с сотрудниками спецслужб, участниками событий и следователями. В ней также говорится о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил подрыв «Северных потоков».

«Несмотря на государственный террор, направленный против интересов Германии, Мерц продолжает перечислять Киеву миллиарды. Когда же будут приняты соответствующие меры и прекращены все выплаты?» — написала в соцсети сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, комментируя расследование WSJ.

Ранее KP.RU сообщал, что в Лондоне начались слушания по делу подрывов «Северных потоков» с целью решить вопрос о страховом возмещении оператору Nord Stream.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше