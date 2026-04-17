Русский триумф: Мирра Андреева сотворила главную сенсацию четвертьфинала WTA-500

Российская теннисистка Мирра Андреева, как пишет ТАСС, сотворила главную сенсацию четвертьфинального раунда престижного турнира WTA 500 в Штутгарте. 18-летняя спортсменка, занимающая 9-е место в мировом рейтинге, в упорнейшем трёхсетовом противостоянии сломила сопротивление четвёртой ракетки мира, польки Иги Свёнтек. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 36 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу россиянки, посеянной на турнире под шестым номером.
Матч начался для Мирры непросто: первый сет остался за опытной соперницей (6:3), однако во второй партии Андреева сумела перехватить инициативу. Россиянка продемонстрировала впечатляющую статистику на приёме: она реализовала 6 брейк-пойнтов из 11, тогда как Свёнтек использовала 5 шансов из 14. На счету победительницы четыре подачи навылет (эйса) и пять двойных ошибок. В активе Иги — один эйс и три ошибки на подаче.
Для 24-летней польской теннисистки, которая 125 недель возглавляла рейтинг WTA и имеет в коллекции 25 титулов (включая четыре победы на «Ролан Гаррос»), это поражение стало чувствительным ударом на любимом грунтовом покрытии. Напомним, что действующей чемпионкой турнира в Штутгарте является латвийка Елена Остапенко, а призовой фонд соревнований превышает 1,2 миллиона долларов.
В полуфинале Мирра Андреева встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан, 1-й номер посева) — Лейла Фернандес (Канада). Россиянка, которая в прошлом году дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции и завоевала серебро Олимпийских игр в Париже в паре с Дианой Шнайдер, продолжает борьбу за свой шестой титул WTA в карьере. Турнир в Штутгарте завершится 19 апреля.