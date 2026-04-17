Специалист объяснил, почему смены в детских лагерях Беларуси с 21 и 18 дней сократили всего до 15

Заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Александр Цай объяснил в эфире телеканала ОНТ, почему смены в детских лагерях Беларуси с 21 и 18 дней сократили всего до 15.
Одной из причин Цай назвал спрос, который с годами возрастает. Чиновник отметил:
«Ранее, действительно, до 2024 года продолжительность пребывания была не менее 18 дней. При этом такие лагеря проводили порядка 2−3 смен. И численность детей, которая охватывалась… Спрос не удовлетворялся».
Но и при сокращении длительности смены, по словам специалиста, оздоровительная эффективность не уменьшилась, а осталась на уровне 18-дневных смен:
«Она, как правило, достигается после 12 дней».
