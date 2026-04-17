Министерство ЖКХ сказало белорусам, чем обернется плохой уход за могилой. Информация опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.
В частности, в сообщении говорится, что в Беларуси есть четкие правила, как содержать кладбища в порядке. Они утверждены Министерством жилищно-коммунального хозяйства еще в 2016 году (постановление N17 от 10 июня).
По закону, вся ответственность лежит на тех, кто организовывал похороны или ставил памятник. Эти люди считаются хозяевами участка. Именно они должны следить за порядком: регулярно убирать мусор, старые венки и опавшую листву, не допускать, чтобы могила зарастала травой и сорняками, следить не только за самой могилой, но и за пространством вокруг — например, за проходами между соседними участками. Также на кладбище при уходе за могилами категорически нельзя выбрасывать мусор в неположенных местах.
Существуют и другие ограничения: например, нельзя сажать деревья без разрешения. Кустарники разрешены, но только по согласованию и в специально отведенных местах. На газонных кладбищах запрещены цветники и вообще любые самовольные посадки. Там действует единый стандарт: только газонная трава и типовые памятники.
За сохранность надгробий и любых других сооружений на могиле тоже отвечают родственники. Если появились трещины, памятник накренился или начал разрушаться — хозяева участка обязаны вовремя его отремонтировать, восстановить или заменить.
А вот если совсем забросить могилу, наступят последствия. Администрация кладбища имеет право потребовать навести порядок на участке, пришедшем в запустение. Срок — два года с момента, как родственникам отправили уведомление. Если за это время ничего не изменилось, памятник с могилы могут демонтировать и вывезти. А на его место поставят обычную табличку-идентификатор с фамилией, именем, датами рождения и смерти человека.
Ранее мы сообщали, что белорус отсудил у перевозчика 35 тысяч рублей за смерть матери в автобусе.
Также опубликовали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.
И рассказали, что прямой авиарейс свяжет Минск и Карелию с мая 2026 года.