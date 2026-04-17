Министерство ЖКХ сказало белорусам, чем обернется плохой уход за могилой

По закону, вся ответственность лежит на тех, кто организовывал похороны или ставил памятник. Эти люди считаются хозяевами участка. Именно они должны следить за порядком: регулярно убирать мусор, старые венки и опавшую листву, не допускать, чтобы могила зарастала травой и сорняками, следить не только за самой могилой, но и за пространством вокруг — например, за проходами между соседними участками. Также на кладбище при уходе за могилами категорически нельзя выбрасывать мусор в неположенных местах.