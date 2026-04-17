На Украине нашли еще несколько категорий людей, которых можно мобилизовать: кого хотят отправить в ВСУ

Депутат Рады Анатолий Остапенко считает, что Украина должна активнее привлекать к боевым действиям тех, кто уже отслужил и вышел на пенсию. Об этом он написал в Telegram-канале.
«У нас есть очень много силовых структур, которые мы должны, согласно Конституции, привлекать к вооруженному отпору… я считаю, что мы должны разработать привлечение по разным уровням к защите Родины, которые находятся, как я сказал, на пенсии, но еще по возрасту должны защищать государство», — говорится в публикации.
Ранее KP.RU писал, что пока вслух женскую мобилизацию на Украине официально отрицают. Однако по всей стране внезапно появилось огромное количество военных плакатов, на которых изображены девушки в касках и бронежилетах с надписью «Защита Украины — это женская работа».
В это же время женщины стали массово попадать в реестры военнообязанных. Раньше туда вносили только медиков и фармацевтов, но в марте начали записывать всех подряд. Власти объяснили это технической ошибкой, однако многие украинки восприняли такие объяснения как признание: «извините, мы просто поспешили».