Разделяй и выбрасывай: в Светлогорске вводят европейские мусорные стандарты

Цветные контейнеры в городе-курорте установят 18 апреля.

Источник: Клопс.ru

Светлогорск первым из приморских городов Калининградской области вводит раздельный сбор мусора. Цветные контейнеры в муниципалитете появятся уже 18 апреля. Об этом сообщили в региональном министерстве природы.

В городе-куроте уже обустроили пять специализированных площадок, на которых установили 20 контейнеров для приёма стекла, бумаги, металла и пластика. Ответственность за своевременный вывоз отходов, которые можно отправлять на переработку, и их доставку взял на себя региональный оператор — АО «ЕСОО». Власти ожидают, что минимум 5,5 тыс. жителей Светлогорска будут более ответственно подходить к чистоте своего города и экологической безопасности.

В Советске начали собирать мусор по принципу «двух вёдер», но горожане оказались к этому не готовы.