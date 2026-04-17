Разделяй и выбрасывай: в Светлогорске вводят европейские мусорные стандарты

В городе-куроте уже обустроили пять специализированных площадок, на которых установили 20 контейнеров для приёма стекла, бумаги, металла и пластика. Ответственность за своевременный вывоз отходов, которые можно отправлять на переработку, и их доставку взял на себя региональный оператор — АО «ЕСОО». Власти ожидают, что минимум 5,5 тыс. жителей Светлогорска будут более ответственно подходить к чистоте своего города и экологической безопасности.