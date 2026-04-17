Ушел из жизни режиссер легендарного «Зимородка» и «Госграницы» Вячеслав Никифоров

В Минске на 84-м году жизни скончался советский, белорусский и российский кинорежиссер Вячеслав Никифоров. Постановщик, подаривший зрителям пронзительную драму «Зимородок» и масштабную эпопею «Государственная граница», ушел из жизни 17 апреля, оставив богатое наследие в фонде отечественного кинематографа.

«Со скорбью сообщаем о кончине Вячеслава Александровича — выдающегося кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств БССР. Его яркий творческий путь навсегда останется образцом для новых поколений кинематографистов. Память о нем будет жить в сердцах коллег и зрителей», — говорится в официальном заявлении Белорусского союза кинематографистов.

Вячеславу Никифорову было 83 года. Он был не просто режиссером, а одним из столпов белорусского кино, удостоенным Государственной премии СССР. За его плечами — десятки работ, включая детский приключенческий фильм «Зимородок», ставший классикой пионерского кино, а также участие в культовом сериале «Убойная сила». Однако вершиной его карьеры признана многосерийная драма «Государственная граница», которая десятилетиями оставалась эталоном военно-патриотического кино.

Никифоров пришел в режиссуру в эпоху расцвета «Беларусьфильма», когда студия гремела на весь Союз. Его уникальность заключалась в умении одинаково талантливо работать как со сложным историческим эпосом, так и с тонкой психологией подростков. В отличие от многих коллег, он не гнался за количеством наград, а выбирал темы долга и чести, что сделало его фильмы вневременными. Последние годы режиссер вел закрытый образ жизни, редко появляясь на публике, целиком посвятив себя семье и архивным работам.