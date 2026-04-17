Матерный пулемёт: Евсеев заплатит 100 тысяч рублей за 7 крепких выражений

Инцидент произошел сразу после финального свистка, когда дагестанцы упустили победу на 87-й минуте из-за гола Монтеса, пропустив его после точного удара Мастури на 63-й. В беседе с журналистами Евсеев не смог сдержать эмоций, и Комитет по этике зафиксировал семь матерных слов. Это уже второй подобный случай за полмесяца: в начале апреля тренер уже был оштрафован на аналогичную сумму за 12 ругательств, выданных за рекордные 37 секунд в эфире после игры с «Балтикой» (2:2).