Матерный пулемёт: Евсеев заплатит 100 тысяч рублей за 7 крепких выражений

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, как пишет ТАСС, вновь наказал рублем главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева. На этот раз поводом стал его эмоциональный комментарий по итогам ничейного матча 24-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:1), в котором специалист употребил семь нецензурных слов прямо в телеэфире. Штраф составил стандартные для подобных нарушений 100 тысяч рублей — максимальная санкция по статье 96 регламента («Неспортивное поведение»).
Инцидент произошел сразу после финального свистка, когда дагестанцы упустили победу на 87-й минуте из-за гола Монтеса, пропустив его после точного удара Мастури на 63-й. В беседе с журналистами Евсеев не смог сдержать эмоций, и Комитет по этике зафиксировал семь матерных слов. Это уже второй подобный случай за полмесяца: в начале апреля тренер уже был оштрафован на аналогичную сумму за 12 ругательств, выданных за рекордные 37 секунд в эфире после игры с «Балтикой» (2:2).
В самом клубе к рецидиву отнеслись без энтузиазма. Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев заметил, что, хотя тренер стал сдержаннее, полностью избавиться от мата он пока не смог, и напомнил о важности приличий с учетом традиций Дагестана. По данным «Чемпионата», КДК всерьез рассматривал вариант дисквалификации, но ограничился денежным взысканием, однако «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник в РФС предупреждает: следующее подобное нарушение почти гарантированно приведет к отстранению тренера на несколько матчей.
Тем временем аналитики «Матч ТВ» подсчитали, что в пересчете на минуту эфира мат Евсеева — один из самых дорогих в истории лиги. Финансовый удар совпал с непростым турнирным положением команды: после 24 туров махачкалинцы занимают 11-ю строчку, имея отрыв от зоны стыков всего в четыре очка. Уже 19 апреля «Динамо» ждет тяжелый выезд в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом», и теперь Евсееву придется следить за речью особенно тщательно — его следующее «крепкое слово» может стоить права руководить командой с бровки.