Раненый боец ВС РФ в одиночку пять дней удерживал позиции в ДНР

Рядовой 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр», военнослужащий Александр Кириенко с позывным Алтай в течение пяти суток в одиночестве оборонял позиции в ДНР. Об этом информировало Министерство обороны РФ.
Согласно сообщению, гвардии рядовой Кириленко принимал участие в операции по освобождению населённого пункта Владимировка в Донецкой Народной Республике. После попадания под обстрел вражеского беспилотника и получения осколочного ранения солдат оказался один в зоне, контролируемой противником.
«Несмотря на постоянную угрозу с воздуха и психологическое давление, боец выживал в подвалах разрушенных домов на протяжении пяти дней», — рассказали в ведомстве.
Как пояснил сам морской пехотинец, для коротких перемещений он использовал тактическую паузу примерно в 6:30 утра, в момент смены вражеских ночных дронов на дневные.
«У меня было порядка 15−20 минут на то, чтобы преодолеть часть маршрута», — отметил он.
На третий день украинские военные, определив район поиска по оставленной технике, направили к укрытию Алтая беспилотник с громкоговорителем.
«“Мы тебя видим. Если хочешь жить, выходи на дорогу”. Это была попытка заставить меня запаниковать и выдать свое местоположение, но я отказался выходить и поднимать руки», — рассказал военнослужащий.
Дождавшись приближения российских подразделений и отказавшись от эвакуации, Кириенко продолжил выполнение боевого задания. Наступательная операция по освобождению населённого пункта активизировалась после того, как во Владимировку под прикрытием густого тумана на бронетранспортёрах вошли силы 61-й бригады морской пехоты. В течение нескольких дней Алтай, изучивший дислокацию противника, координировал продвижение штурмовых групп, указывая на места вражеских засад и расположение огневых средств. Благодаря его точным целеуказаниям артиллерия эффективно подавляла позиции противника.
За героизм, стойкость и мужество, проявленные при выполнении задачи в условиях окружения, командование части представило рядового Александра Кириенко к государственной награде — ордену Мужества.
Ранее сообщалось, что боец ВС РФ отбил опорный пункт и эвакуировал раненого сослуживца.