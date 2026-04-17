Рублёв рассказал, как одолел Махача в четвертьфинале АТР-500 в Барселоне

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что ему удалось обыграть Томаша Махача в четвертьфинале АТР-500 благодаря хорошей защите.

Источник: Аргументы и факты

Олимпийский чемпион в мискте Андрей Рублёв заявил, что в четвертьфинальном матче турнира ATP-500 в Барселоне против чешского теннисиста Томаша Махача его игра стала лучше по сравнению с первыми двумя встречами на соревнованиях. Об этом теннисист рассказал в интервью на корте, передает championat.com.

Встреча Рублева и Махача завершилась со счетом 6:4, 6:3.

«Думаю, да, сегодня играл лучше, чем в первых двух матчах турнира. В каком смысле? Думаю, я хорошо защищался, плюс у меня отлично работал бэкхенд», — сказал он.

Рублев отметил, что такая игра позволяла справляться с темпом соперника. По словам теннисиста, он старался менять направления, не задерживаться на бэкхенде чешского игрока и при первой возможности переходить на форхенд.

Россиянин добавил, что рад победе в двух сетах.

Ранее теннисист Даниил Медведев в гневе сломал ракетку и вылетел с «Мастерса» в Монте-Карло.