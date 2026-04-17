В Таганроге объявлена беспилотная опасность вечером 17 апреля. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава города Светлана Камбулова. Местным жителям порекомендовали немедленно спрятаться в безопасных местах.
— Внимание, угроза применения БПЛА по Таганрогу. Прошу проявлять осторожность и сохранять спокойствие. Необходимо отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами, — написала Светлана Анатольевна.
Людям напомнили основные правила поведения при тревоге. Тем, кого опасность застала на улице, нужно зайти в ближайшие здания.
Также горожанам категорически запретили снимать аппараты на видео и публиковать кадры в интернет. Трогать и передвигать упавшие обломки тоже нельзя. При их обнаружении необходимо отойти подальше и сразу позвонить в службу 112.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.