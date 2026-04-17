IRIB: Иран может принять меры в случае продолжения морской блокады США

«Если морская блокада продолжится, Иран в ответ примет необходимые меры, в этом нет никаких сомнений», — подчеркнул дипломат.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану продолжением морской блокады. По словам главы Белого дома, это произойдет даже несмотря на то, что Тегеран открыл Ормузский пролив.
Трамп отметил, что морская блокада будет продолжаться до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не подпишут полноценное мирное соглашение. Он также сообщил, что в вопросе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке уже наблюдаются подвижки, а большинство пунктов мирного договора уже согласованы.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.