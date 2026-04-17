Натали Портман сообщила, что скоро станет матерью в третий раз

Натали Портман заявила, что взволнована из-за беременности.

Источник: Комсомольская правда

44-летняя голливудская актриса Натали Портман скоро родит третьего ребёнка. Радостную новость она поделилась в интервью Harper’s Bazaar.

Актриса призналась, что очень взволнована предстоящим событием. Она выразила огромную благодарность и назвала беременность настоящим чудом и большой привилегией.

У Натали Портман уже есть двое детей от предыдущего брака с хореографом Бенжаменом Мильпье. Старшему сыну Алефу сейчас 14 лет, а дочери Амалии — 9. Дети редко появляются на публике, но иногда их можно увидеть вместе с мамой на спортивных мероприятиях.

Раньше личная жизнь актрисы оставалась закрытой для посторонних глаз. В середине 2000-х она несколько лет встречалась с французским музыкальным продюсером Танги Детаблем. Он работал с Шакирой и Эросом Рамазотти и открыл для Натали мир искусства за пределами кино. Отношения с Танги Детаблем закончились в 2008 году.

Всё изменилось в 2009 году на съёмках фильма «Чёрный лебедь». Там Натали Портман познакомилась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье. Их брак развивался стремительно, однако закончился неожиданно в 2023 году, когда появились слухи об измене мужчины.