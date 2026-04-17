Лучших стрелков среди судебных приставов России определили в Волгограде

Победителями трехдневных состязаний в общекомандном зачете стали стрелки Северо-Западного федерального округа. А на вторую ступень пьедестала поднялись приставы Центрального федерального округа. Бронзовую награду домой увезет команда Сибирского округа. Кроме того, были определены победители и призеры в личных зачетах среди мужчин и женщин в различных дисциплинах — стрельбе по неподвижной мишени, скоростной стрельбе с переносом огня после перемещения участника и упражнении в 10 выстрелов + 10 выстрелов со сменой магазинов.