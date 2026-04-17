Лучших стрелков среди судебных приставов России определили в Волгограде

В областном центре подвели итоги Чемпиона России по стрельбе из боевого ручного оружия среди судебных приставов, сообщает пресс-служба ведомства в Волгограде.
Победителями трехдневных состязаний в общекомандном зачете стали стрелки Северо-Западного федерального округа. А на вторую ступень пьедестала поднялись приставы Центрального федерального округа. Бронзовую награду домой увезет команда Сибирского округа. Кроме того, были определены победители и призеры в личных зачетах среди мужчин и женщин в различных дисциплинах — стрельбе по неподвижной мишени, скоростной стрельбе с переносом огня после перемещения участника и упражнении в 10 выстрелов + 10 выстрелов со сменой магазинов.
Также в ходе соревнований были отмечены лучшие сорные команды руководящего состава ведомства. Победу домой увезут представители Южного Федерального округа. Второе и третье места заняли руководители из Уральского и Приволжского федеральных округов соответственно.
Во время состязаний четверо судебных приставов ухитрились выполнить нормативы мастеров спорта по России по стрельбе, а еще трое сдали нормативы кандидатов в мастера спорта.
