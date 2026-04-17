В Германии призвали прекратить помогать Украине из-за подрыва «Северных потоков»

Поддержку Украины необходимо прекратить после расследования, проведенного журналистом из Wall Street Journal. С таким заявлением выступила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

В книге, написанной журналистом Бояном Панчевски, рассматриваются детали и последствия диверсии на газопроводе «Северный поток». По словам автора, информация, представленная в книге, основана на многочисленных интервью с сотрудниками спецслужб, участниками событий и следователями. Также в ней утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на подрыв «Северных потоков».

— Несмотря на государственный террор, направленный против интересов Германии, (канцлер Фридрих — прим. «ВМ») Мерц продолжает перечислять Киеву миллиарды. Когда же будут приняты соответствующие меры и прекращены все выплаты? — возмутилась Вайдель на своей странице в социальной сети Х.

До этого Вайдель заявила, что отказ от российских энергоресурсов ведет к краху экономической модели Германии. По ее словам, для восстановления конкурентоспособности стране необходимо вернуться к атомной энергетике и возобновить закупки доступных газа и нефти из России. Она назвала нынешнюю политику «провальным экспериментом по энергетическому переходу», который следует немедленно прекратить.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
