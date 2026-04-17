Поддержку Украины необходимо прекратить после расследования, проведенного журналистом из Wall Street Journal. С таким заявлением выступила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.
В книге, написанной журналистом Бояном Панчевски, рассматриваются детали и последствия диверсии на газопроводе «Северный поток». По словам автора, информация, представленная в книге, основана на многочисленных интервью с сотрудниками спецслужб, участниками событий и следователями. Также в ней утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на подрыв «Северных потоков».
— Несмотря на государственный террор, направленный против интересов Германии, (канцлер Фридрих — прим. «ВМ») Мерц продолжает перечислять Киеву миллиарды. Когда же будут приняты соответствующие меры и прекращены все выплаты? — возмутилась Вайдель на своей странице в социальной сети Х.
До этого Вайдель заявила, что отказ от российских энергоресурсов ведет к краху экономической модели Германии. По ее словам, для восстановления конкурентоспособности стране необходимо вернуться к атомной энергетике и возобновить закупки доступных газа и нефти из России. Она назвала нынешнюю политику «провальным экспериментом по энергетическому переходу», который следует немедленно прекратить.