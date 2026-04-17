Двое 16-летних подростков из Полесского района собирали координаты вышек и военкомата за 25 тысяч рублей

Первое следственное управление СК России по Калининградской области завершило расследование уголовного дела против двух 16-летних жителей Полесского района. Их обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации. Преступление выявило региональное УФСБ.
По версии следствия, в 2025 году подростки через мессенджер связались с человеком, действовавшим от имени запрещённой в России террористической организации. За вознаграждение в криптовалюте они фотографировали и передавали куратору координаты вышек сотовой связи и электротехнических шкафов в Полесском районе, а также здания военного комиссариата в Гурьевске. За эти действия они получили около 25 тысяч рублей.
На время следствия обоих заключили под стражу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.